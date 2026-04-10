10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:09

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Kean, che calvario! Repubblica: “Sente ancora dolore alla tibia. Il suo 2026 segnato da questo problema”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Kean, che calvario! Repubblica: “Sente ancora dolore alla tibia. Il suo 2026 segnato da questo problema”

Redazione

10 Aprile · 08:38

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 08:38

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Impiego limitato nei momenti decisivi della stagione

Il 2026 di Moise Kean è segnato da un problema che sembra non avere fine. Tutto nasce dalla botta alla tibia rimediata contro il Lecce il 2 novembre, un episodio che continua a condizionarlo a distanza di mesi. Da allora l’attaccante viola convive con un dolore altalenante: ci sono giorni in cui riesce ad allenarsi e giocare con continuità, altri in cui è costretto a fermarsi, rendendo impossibile trovare ritmo e stabilità.

I numeri raccontano bene il suo calvario: tra assenze, panchine e ingressi a gara in corso, Kean ha avuto un impiego limitato proprio nei momenti decisivi della stagione. Tra problemi alla tibia, fastidi alla caviglia e altre difficoltà, la sua continuità è stata fortemente compromessa. La Fiorentina prova a gestirlo giorno per giorno, ma senza certezze sui tempi di recupero: l’obiettivo è riaverlo nel finale, anche se le incognite restano tante, in un momento chiave sia per il campo che per il suo futuro. Lo scrive Repubblica.

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