Kean carica la Fiorentina: "Sempre grato, anche nei momenti difficili. Non permetterò a nessuno di fermarmi"

Kean fa capire di essere perfettamente consapevole dei problemi, ma al tempo stesso ribadisce l'enorme fiducia in sé stesso. "Non permetterò a nessuno di fermarmi".

Prima il gol, poi lo sfogo. Moise Kean ha risposto sul campo e fuori nell'ultima giornata di campionato. Dopo la rete siglata contro la Roma, l'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, ha affidato al suo profilo Instagram una storia dal sapore polemico. Una replica, neanche troppo velata, alle numerose critiche ricevute in questo avvio di stagione molto difficile.

Il gol segnato ai giallorossi, il primo in questo campionato, è stato una liberazione per la punta gigliata. Una rete che gli ha ridato la carica per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con un messaggio che è una vera e propria dichiarazione di "guerra" ai suoi detrattori: "Il problema che le persone hanno con me è che le vedo chiaramente. Siate grati per il bene e per il male. Negli alti e bassi, non permetterò a nessuno di fermarmi. Ho degli obiettivi che mi sono prefissato e devo raggiungerli a qualunque costo. Dio è grande!". Un messaggio chiaro e forte, che spazza via tutte le critiche, sia verso il calciatore, che verso l'uomo. Kean fa capire di essere perfettamente consapevole dei problemi, ma al tempo stesso ribadisce l'enorme fiducia in sé stesso. "Non permetterò a nessuno di fermarmi".