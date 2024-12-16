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Kayode: "Un'emozione indescrivibile, credevo fosse uno scherzo, ringrazio tutta la Fiorentina specialmente Joe Barone

Il giovane terzino Viola è stato premiato come miglior giovane under 21 della scorsa stagione per le prestazioni offerte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2024 21:40
Kayode: "Un'emozione indescrivibile, credevo fosse uno scherzo, ringrazio tutta la Fiorentina specialmente Joe Barone - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Durante l'evento nel quale è stato premiato con il riconoscimento di Best Italian Golden Boy, Michael Kayode ha parlato ringraziando i compagni di squadra e la Fiorentina: "Per me questo premio è un'emozione indescrivibile e devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati accanto. Ci tengo a ringraziare tutti, in particolare Joe Barone perchè è grazie a lui che sono qui, ringrazio poi la mia famiglia e la mia compagna."

Sul premio: "Ho scoperto di aver vinto quando ero nello spogliatoio e facevo la doccia e, una volta uscito, sento Bove che guarda la tv ed è stato lui a dirmelo. Pensavo che mi stesse prendendo in giro poi anche gli altri gli sono andati dietro quindi, a maggior ragione, credevo fosse uno scherzo."

Sui giovani italiani: "Non è semplice giocare con continuità ma il paese non conta perchè è difficile ovunque. Nemmeno io ho avuto un percorso semplice prima di arrivare qui ma sono dell'idea che l'importante sia essere sempre costanti, avere una grande mentalità e dedizione."

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