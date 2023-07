Kayode: “Sono a totale disposizione di Italiano, sto bene a Firenze. Dodò? Mi ha sostenuto”

Michael Kayode si è raccontato al Corriere Fiorentino, il terzino classe 2004 ha ricordato l’esperienza formativa al Gozzano in Serie D prima del trasferimento a Firenze, dove finora è mancato solo l’esordio in prima squadra: “Ricordo le sensazioni stupende provate dopo la prima convocazione contro il Monza a gennaio: mi sono sempre messo a sua totale disposizione di Italiano, così come ho fatto in Primavera con Aquilani in Under con Bollini. Mi trovo benissimo con tutti loro”.

Dodò?: “Misurarsi con giocatori di così alto livello aiuta, nei momenti di difficoltà mi ha sostenuto”. I suoi punti di riferimento però sono Walker e Wan-Bissaka, ma l’ambizione è quella un giorno di debuttare in nazionale maggiore, ma l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione: “Magari con un gol visto che ne ho segnati già sei, ma non ne faccio certo una priorità”.

