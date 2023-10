Kayode-Kvara il duello chiave. Linea alta, pressing e ritmo alto, così la Fiorentina ha demolito il Napoli 

Kayode-Kvara. Era, quello, uno dei duelli teoricamente chiave di una partita che metteva difronte le due squadre più dominanti del campionato. Quelle che, prima del fischio d’inizio, si presentavano con le percentuali maggiori di possesso nella metà campo avversaria. Per questo, era interessante capire chi avrebbe assunto il controllo delle operazioni. L’avvio, da questo punto di vista, è stato incoraggiante. La Fiorentina infatti ha approcciato senza paura. Linea alta, pressing, ritmo alto. Non a caso il vantaggio (dopo una grande occasione mancata da Di Lorenzo) è arrivato proprio grazie ad un recupero palla nato da un’aggressione ultra offensiva. Bravissimo Quarta a far partir l’azione e, col solito inserimento, a propiziare il gol di Brekalo. Il primo, in viola. Coraggio, era questa la parola d’ordine. Sia in fase difensiva, correndo sempre in avanti e mai all’indietro, sia nella gestione della palla. Un atteggiamento che ha messo in grande difficoltà il Napoli anche se, quando saltava la prima pressione, si aprivano spazi golosi per Osimhen, Kvara e Politano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

