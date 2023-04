Kayode: “Ho iniziato con l’atletica, ora sogno l’esordio con la Fiorentina. E la Coppa Italia con la Primavera”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il terzino della Primavera di Alberto Aquilani, Michael Kayode, si è così raccontato nella puntata di Viola Youth: “Inizialmente non avevo chissà quale grande passione per il calcio, seguivo molto l’atletica. Poi piano piano ho cominciato a guardare le partite e ho iniziato a giocare. Ho trascorso 7 anni alla Juventus, poi ho cambiato e sono andato in Serie D al Gozzano. Un’esperienza che mi ha aiutato molto per arrivare qui a Firenze. In Serie D è una questione molto più fisica, mentre a questi livelli si deve stare più attenti alla tecnica e alla qualità”.

Poi ha proseguito parlando della squadra e dei suo obiettivi: “Ho dei compagni fantastici, la nostra forza è che siamo tutti uniti. Mi trovo benissimo, anche con il mister Aquilani. A breve termine vorrei vincere la Coppa Italia e fare il possibile in campionato con la Primavera. A lungo-medio termine spero presto di esordire in prima squadra e giocare per questa bellissima città”.

Infine, sulla Nazionale: “Il giorno in cui è arrivata la convocazione ero emozionatissimo. Da lì è andata bene e, per ora, sto proseguendo bene il mio cammino”.