Kayode è il "Best Italian Golden Boy": il terzino della Fiorentina premiato come miglior giovane italiano

Kayode conquista il titolo di "Best Italian Golden Boy": anche il terzino della Fiorentina tra i migliori giovani talenti in Europa

Tuttosport ha presentato la 22ª edizione dell’European Golden Boy, con la cerimonia ufficiale prevista il 16 dicembre presso il Museo Nazionale dell’Auto. Il vincitore assoluto? Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona e della nazionale spagnola. Spicca poi anche Michael Kayode; il giovane terzino della Fiorentina ha ricevuto il riconoscimento come Best Italian Golden Boy, come miglior giovane italiano e figurando, pertanto, tra i migliori in Europa.

Gudmundsson scalda i motori: allenamento in gruppo e grandi speranze in vista dell’Inter

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-scalda-i-motori-allenamento-in-gruppo-e-grandi-speranze-in-vista-dellinter/278528/