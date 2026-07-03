Kayode allontana il mercato: "Voglio restare al Brentford, è il club che aspettavo da sempre"

L'ex terzino viola ha parlato dopo il rinnovo con gli inglesi

Periodo cruciale per Michael Kayode. Il terzino classe 2004, dopo una lunga trafila nel settore giovanile e oltre un anno trascorso in prima squadra con la Fiorentina, si è trasferito al Brentford, dove l'impatto è stato subito travolgente. Il feeling tra il calciatore e la società inglese è così forte che i biancorossi hanno già blindato il difensore con un rinnovo contrattuale valido fino al 2032.

Il giocatore ha espresso tutto il suo entusiasmo ai canali ufficiali della società: "Ho percepito fin dal primo istante un'atmosfera familiare. La mia volontà era quella di proseguire il percorso con il Brentford; era da dieci anni che speravo di approdare in una realtà del genere. Il mio inserimento qui è stato perfetto".

Kayode ha poi sottolineato la propria maturazione, ringraziando l'ambiente: "In questo club sono migliorato tantissimo, sia sotto il profilo professionale sia a livello umano. Per me questo aspetto è fondamentale. Ho un legame speciale con i nostri sostenitori ed è soprattutto merito loro se oggi ho firmato questo prolungamento. Il loro sostegno costante è stato decisivo".