Kalinic: “Ora dobbiamo vincere in casa contro il Crotone, troppo importante la vittoria oggi. Il mister..”

Dopo la tripletta e la vittoria contro il Cagliari ha parlato Nikola Kalinic, queste le sue parole: “Oggi è stato fantastico, la vittoria di oggi è stata molto importante per la squadra. Sono tre punti importanti, dobbiamo continuare così. Spero di poter continuare così. Dobbiamo continuare così anche contro il Crotone, mercoledi giocheremo in casa e vogliamo vincere. Noi giochiamo sempre alla stessa maniera, mettiamo in campo quello che il mister ci chiede di fare. Abbiamo creato più occasioni oggi ed abbiamo realizzato più gol. La partita di oggi è davvero importante, è stato molto importante come abbiamo conquistato i tre punti oggi” conclude Kalinic.