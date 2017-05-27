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Kalinic è l'alternativa low cost del Milan, nel mirino anche Badelj

L'attaccante è l'alternativa a Morata e Aubameyang, il centrocampista è invece in cima alla lista dei desideri di Montella

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 17:14
Kalinic è l'alternativa low cost del Milan, nel mirino anche Badelj - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport pare che il Milan stia guardando con attenzione in casa Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che sia Nikola Kalinic che Milan Badelj siano finiti nel mirino dei dirigenti rossoneri. Se l'attaccante croato rappresenta l'alternativa low cost per il reparto offensivo, nel caso in cue le trattative che dovrebbero portare a Milano uno tra Morata e Aubameyang non dovessero andare a buon fine, il connazionale è invece uno dei pupilli di Vincenzo Montella che già da tempo lo ha segnalato alla squadra mercato del Milan.

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