"KALINIC E BADELJ MI HANNO CONSIGLIATO. QUI PER FAR BENE. ALONSO..."

Le parole di Milic in sala stampa

Queste le parole del croato Milic in sala stampa:

"Ho sempre giocato terzino sinistro o esterno di centrocampo. Voglio fare del mio meglio e aiutare la Fiorentina per raggiungere traguardi importanti. Alonso? Seguivo già la Fiorentina per la presenza dei miei connazionali, conosco ovviamente anche Marcos. È un giocatore di valore, farò del mio meglio per ritagliarmi più spazio possibile. Mi metterò a disposizione e cercherò di imparare da tutto ciò che vedo. Il mio idolo? Srna. Il capitano della nazionale croata. Come mi trovo con la squadra? Sousa è un allenatore di gran caratura, uno dei migliori in Serie A. Ho avuto buone sensazioni dall'incontro con i miei nuovi compagni. Sono un giocatore d'esperienza, e sarò all'altezza della fiducia che mi è stata riposta. Se ho parlato con gli altri croati viola prima di partire? Ho parlato sia con Kalinic che con Badelj e mi hanno detto cose molto positive sulla squadra, sui tifosi e su Firenze."