KALINIC ABBANDONA IL RITIRO DELLA FIORENTINA, LA SOCIETÀ SPIEGA: "VIA PER MOTIVI PERSONALI"
Il bomber croato ha lasciato a sorpresa il ritiro di Moena, la società viola dà la sua spiegazione ufficiale
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 18:28
Nikola Kalinic ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Fiorentina a Moena in Trentino, questo il comunicato della società viola dopo l'accaduto: “ACF Fiorentina informa di aver concesso al calciatore Nikola Kalinic la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi familiari” così recita il comunicato.