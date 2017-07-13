Labaro Viola

KALINIC ABBANDONA IL RITIRO DELLA FIORENTINA, LA SOCIETÀ SPIEGA: "VIA PER MOTIVI PERSONALI"

Il bomber croato ha lasciato a sorpresa il ritiro di Moena, la società viola dà la sua spiegazione ufficiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 18:28
KALINIC ABBANDONA IL RITIRO DELLA FIORENTINA, LA SOCIETÀ SPIEGA: "VIA PER MOTIVI PERSONALI" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Kalinic
Condividi

Nikola Kalinic ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Fiorentina a Moena in Trentino, questo il comunicato della società viola dopo l'accaduto: “ACF Fiorentina informa di aver concesso al calciatore Nikola Kalinic la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi familiari” così recita il comunicato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok