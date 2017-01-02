Kalinic: 15 giorni di fuoco per decidere il futuro. Intanto i cinesi sono attesi a Firenze...

Le prossime due settimane saranno decisive per il futuro di Kalinic

Saranno 15 giorni intensi, anzi intensissimi, quelli che attendono Nikola Kalinic e la Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione, sembra proprio che le prossime due settimane saranno determinanti per il futuro dell'attaccante braccato dalle superpotenze economiche cinesi. Tuttavia l'ultima parola sarà proprio quella del croato che, in ultima istanza e senza proroghe, dovrà pronunciarsi in via definitiva entro il 15 gennaio, termine ultimo fissato dalla Fiorentina entro il quale il numero 9 dovrà prendere una decisione sul suo futuro. In questo quandro pare che anche i vertici cinesi siano attesi a Firenze nei prossimi giorni, nel tentativo di convincere sia la società gigliata che il giocatore ad accettare l'offerta milionaria recentemente proposta.