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Juventus, smentito l'accordo di Pjaca con la Fiorentina

Questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola fornisce un interessante novità di mercato in merito alla presunta trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. La Juve - si legge nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 12:35
Juventus, smentito l'accordo di Pjaca con la Fiorentina -
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Questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola fornisce un interessante novità di mercato in merito alla presunta trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. La Juve - si legge nel quotidiano- ha smentito le voci trapelate nella serata di ieri in merito al sì del classe '95 ad un eventuale approdo in riva all'Arno.

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