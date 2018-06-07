Juventus, smentito l'accordo di Pjaca con la Fiorentina
Questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola fornisce un interessante novità di mercato in merito alla presunta trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. La Juve - si legge nel...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 12:35
Questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola fornisce un interessante novità di mercato in merito alla presunta trattativa fra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. La Juve - si legge nel quotidiano- ha smentito le voci trapelate nella serata di ieri in merito al sì del classe '95 ad un eventuale approdo in riva all'Arno.