Juventus-Fiorentina 0-3, valanga viola a Torino. Prima vittoria per Prandelli dal suo ritorno a Firenze

Juventus-Fiorentina 0-3, i gigliati sono tornati alla vittoria proprio contro l’acerrima nemica. Inizia benissimo la partita dei viola che corrono come forsennati, pressing asfissiante. Al 3′ Ribery inventa per Vlahovic con un’ottima verticalizzazione, con uno scavetto il serbo scavalca il portiere della Juve. Subito gara in discesa per i gigliati, al 18′ entrata shock di Cuadrado su Castrovilli, rosso diretto dopo la visione al monitor. Juventus in dieci. Al 26′ Caceres rimette dentro per Castrovilli ma Szczensy fa una super parata e la mette in angolo. al 31′ Ronaldo salta Milenkovic ma tira fuori. Al 70′ Chiesa accelera, gran botta su Dragowski che respinge. Al 76′ doppio vantaggio Fiorentina, Bonucci buca sul cross dentro di Biraghi, la palla sbatte sulle gambe di Alex Sandro che fa autogol. All’80’ i viola trovano il terzo gol, ottimo cross dentro di Biraghi, Caceres mette dentro da due passi.

