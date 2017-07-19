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Juventus e Fiorentina non vogliono che Bernardeschi vada in ritiro con la squadra viola. Si può chiudere a 45 milioni

C'era anche l'obiettivo di far partire il numero dieci della Fiorentina con la Juventus per la tournée in America. Ma ormai sembra troppo tardi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 10:24
Juventus e Fiorentina non vogliono che Bernardeschi vada in ritiro con la squadra viola. Si può chiudere a 45 milioni -
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Fino all’altroieri tutto sembrava potesse andare a rilento, nessun accordo fra Juventus e Fiorentina, il club bianconero che abbandona l’idea di poterlo portare subito negli Usa perché con calma si sarebbe poi trovato un accordo.

Ma? Ma ecco che Schick esce dal radar bianconero e la Juve decide di tornare all’attacco: quell’incontro fra i due club che si sarebbe dovuto tenere una settimana fa – e poi saltato per il blitz a Monaco di Baviera – ecco che andrà in scena oggi. La Fiorentina aspetta la Juventus, il presidente Mario Cognigni e il direttore generale Pantaleo Corvino aspettano l’ad bianconero Beppe Marotta: incontro. Per cercare di dare una sterzata definitiva all’altro tormentone dell’estate.

Potrebbe finire che tutto si farà per cash: 40 più bonus per una cifra complessiva di 45 milioni di euro è ipotesi plausibilissima. Chiaro che nella mente del giocatore – e pure dei due club – c’è l’idea di evitare il ricongiungimento con la Fiorentina, non tanto con i compagni di squadra attuali quanto con la tifoserie che l’altroieri ha manifestato il proprio dissenso all’operazione attaccando un pesante striscione ai cancelli del Franchi. Difficile, però, che il giocatore riesca a partire giovedì per l’America: semmai, come già preventivato e se tutto andrà bene, potrebbe raggiungere la Juve qualche giorno dopo.
La Gazzetta dello Sport

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