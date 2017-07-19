Juventus e Fiorentina non vogliono che Bernardeschi vada in ritiro con la squadra viola. Si può chiudere a 45 milioni

C'era anche l'obiettivo di far partire il numero dieci della Fiorentina con la Juventus per la tournée in America. Ma ormai sembra troppo tardi

Fino all’altroieri tutto sembrava potesse andare a rilento, nessun accordo fra Juventus e Fiorentina, il club bianconero che abbandona l’idea di poterlo portare subito negli Usa perché con calma si sarebbe poi trovato un accordo.

Ma? Ma ecco che Schick esce dal radar bianconero e la Juve decide di tornare all’attacco: quell’incontro fra i due club che si sarebbe dovuto tenere una settimana fa – e poi saltato per il blitz a Monaco di Baviera – ecco che andrà in scena oggi. La Fiorentina aspetta la Juventus, il presidente Mario Cognigni e il direttore generale Pantaleo Corvino aspettano l’ad bianconero Beppe Marotta: incontro. Per cercare di dare una sterzata definitiva all’altro tormentone dell’estate.

Potrebbe finire che tutto si farà per cash: 40 più bonus per una cifra complessiva di 45 milioni di euro è ipotesi plausibilissima. Chiaro che nella mente del giocatore – e pure dei due club – c’è l’idea di evitare il ricongiungimento con la Fiorentina, non tanto con i compagni di squadra attuali quanto con la tifoserie che l’altroieri ha manifestato il proprio dissenso all’operazione attaccando un pesante striscione ai cancelli del Franchi. Difficile, però, che il giocatore riesca a partire giovedì per l’America: semmai, come già preventivato e se tutto andrà bene, potrebbe raggiungere la Juve qualche giorno dopo.

La Gazzetta dello Sport