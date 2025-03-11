Juventus alle prese con gli infortuni: Conceicao e Savona ancora a parte. In dubbio per la Fiorentina

In vista di Fiorentina-Juventus, novità in casa bianconera. Arrivano dalla Continassa, dove in data odierna i ragazzi di Thiago Motta hanno ripreso ad allenarsi. In data odierna Francisco Conceicao,...

In vista di Fiorentina-Juventus, novità in casa bianconera. Arrivano dalla Continassa, dove in data odierna i ragazzi di Thiago Motta hanno ripreso ad allenarsi. In data odierna Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi hanno lavorato a parte e c'è da capire chi dei tre potrà essere recuperato per la trasferta al Franchi.