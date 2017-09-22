Juve, mal di Stadium. Record negativo di paganti con la viola
L'edizione oggi in edicola di Libero titola: "Juve, mal di Stadium". Contro la Fiorentina è stato registrato il record in negativo di paganti. Tanti i buchi vuoti: tra le cause i prezzi troppo alti ed...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:46
L'edizione oggi in edicola di Libero titola: "Juve, mal di Stadium". Contro la Fiorentina è stato registrato il record in negativo di paganti. Tanti i buchi vuoti: tra le cause i prezzi troppo alti ed i controlli asfissianti all'ingresso, secondo il quotidiano.