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Juve, mal di Stadium. Record negativo di paganti con la viola

L'edizione oggi in edicola di Libero titola: "Juve, mal di Stadium". Contro la Fiorentina è stato registrato il record in negativo di paganti. Tanti i buchi vuoti: tra le cause i prezzi troppo alti ed...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:46
Juve, mal di Stadium. Record negativo di paganti con la viola -
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L'edizione oggi in edicola di Libero titola: "Juve, mal di Stadium". Contro la Fiorentina è stato registrato il record in negativo di paganti. Tanti i buchi vuoti: tra le cause i prezzi troppo alti ed i controlli asfissianti all'ingresso, secondo il quotidiano.

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