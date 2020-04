Juventus ed Inter sono pronte a duellare in estate per Gaetano Castrovilli secondo Tuttosport. Il calciatore della Fiorentina può piacere ai due club ma le contropartite ipotizzate non sembrano all’altezza. La Juventus proporrebbe Mandragora mentre l’Inter ha aperto il discorso per tenere Dalbert in viola. La Fiorentina potrebbe essere interessata ad acquistarlo ma Commisso non sembra voler mischiare i discorsi con Castrovilli.