Juric furioso: “La Fiorentina investe, il Torino taglia. Non lo sapevo, sono sorpreso. Allucinante”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale alla vigilia della sfida alla Fiorentina, indicando le differenze, evidenti, tra i due club: “Loro hanno preso la strada degli investimenti, noi cerchiamo di tagliare i costi a prescindere dalle due salvezze all’ultimo. E’ legittimo, abbiamo perso molti soldi, ma io e lo staff non eravamo a conoscenza di questa austerity. Sono rimasto sorpreso. La situazione è questa, non lo sapevamo ma è stimolante. E’ la più stimolante che ho mai avuto: pur avendo perso giocatori importanti e con giocatori che hanno fatto male ultimamente, oltre a prendere solo prestiti, è una sfida allucinante. Questa è la situazione, lo accetto ma non ne ero a conoscenza”. Lo riporta TMW

PEDULLA ANNUNCIA LA TRATTATIVA TRA IL SASSUOLO E LA FIORENTINA PER BERARDI