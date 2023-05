Juric: “Contro la Fiorentina non sarà la gara più importante della stagione, loro sono tra i più forti”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona, il Torino si trova a pari punti con la Fiorentina e la prossima sfida è proprio contro la squadra viola allo stadio Olimpico:

Che Verona ha trovato? “Il Toro ha fatto una grande partita e doveva chiuderla prima. Contro il Lecce il Verona ha fatto una grande partita, avevo paura di questa gara. Se fanno partite come a Lecce allora sono difficili da affrontare. Oggi il divario è stato enorme”.

Buongiorno ha fatto più l’attaccante che il difensore? “Ha tempismo nei colpi di testa, Djuric poteva soffrirlo. Ha energia e può correre, ci ha aiutato a creare tanta superiorità”.

Come stanno Sanabria e Vlasic? “Vlasic aveva mal di pancia prima della partita ma non me l’ha detto, per fortuna. Poi non ce la faceva più. Sanabria ha problemini all’adduttore, ma speriamo niente di grave. Lui mi dice che non ha niente di che, speriamo di averlo al meglio per le prossime partite”.

Con la Fiorentina è la più importante della stagione? “Non penso, mi danno ancora fastidio i due punti mancati con il Monza perché sarebbero stati pesanti. Per me la Fiorentina è tra le otto grandi, sia per rosa sia per allenatore”.

