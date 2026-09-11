Juan Jesus: "In difesa siamo stati superficiali, abbiamo perso anche per colpa nostra oggi"
Il giocatore brasiliano ha parlato dopo la sconfitta
Ecco una rielaborazione delle dichiarazioni di Juan Jesus, mantenendo lo stesso significato con un linguaggio fresco e dinamico:
Dopo il KO interno per 4-2 contro la Fiorentina nel quarto turno di Serie A, il centrale del Venezia Juan Jesus ha analizzato il momento dei suoi ai microfoni di DAZN.
I cali di concentrazione «Ci è mancata la giusta lucidità nei momenti chiave. Sono qui da poco, ma non scappo di certo di fronte alle difficoltà: voglio mettere la mia esperienza al servizio dei compagni per aiutarli a leggere meglio le situazioni. Il potenziale non manca, ma c'è ancora un gran lavoro da fare. Dietro concediamo decisamente troppo per leggerezza; il campionato è lungo, ma la pendenza da risalire è tanta».
La caccia ai punti «D'ora in avanti ogni sfida vale tantissimo. Vietato alzare bandiera bianca: dobbiamo muovere la classifica il prima possibile per evitare che il divario dalle altre si allarghi troppo, rendendo la salita quasi impossibile».
Ricetta per ripartire «L'unica via che conosco è il campo: dobbiamo rimboccarci le maniche, analizzare gli errori e capire perché continuiamo a incassare tutte queste reti».