Jovic ha smaltito i problemi fisici: è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo con la Nazionale serba

Buone notizie per la Fiorentina. Dopo i problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo contro l’Hellas Verona, Luka Jovic è tornato a pieno regime in gruppo con la Nazionale serba. Smaltito, quindi, ogni tipo di problema fisico. Dunque il centravanti viola sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni della Nazionale serba contro Svezia e Norvegia.