Jovic e Ikoné ribaltano la Roma, la Fiorentina torna alla vittoria, 2-1 nell’ultima stagionale al Franchi

Al 4′ imbucata per Jovic che prova il tiro ma colpisce una zolla, e arriva debolmente tra le mani di Svilar. Al 6′ Ikoné dribbla due/tre giocatori e mette il pallone al centro, la difesa della Roma sventa il pericolo. Al 12′ lancio lungo per Belotti che mette sul secondo palo, Solbakken fa da sponda e El Shaarawy batte Cerofolini, 1-0 per la Roma. Al 26′ Quarta salva su Solbakken prima che il pallone varchi la linea. Al 27′ Jovic prova l’incornata vincente. Al 32′ punizione di Biraghi, para Svilar. Al 44′ ottima parata di Cerofolini sul tiro di El Shaarawy. Al 46′ ancora un’occasione per la Roma sui piedi di Belotti, salva in angolo Cerofolini.

Al 54′ occasione per la Fiorentina sui piedi di Jovic che non riesce a colpire in porta. Al 68′ Milenkovic viene strattonato in area da Mancini e poi si lascia andare, il VAR non può intervenire. L’azione prosegue ci prova Barak con un colpo di testa ma non impensierisce Svilar. Al 75′ Jovic si gira e prova la conclusione, tiro debole. All84′ la Fiorentina acciuffa il pareggio, Mandragora mette dentro per Jovic che torna al gol. All’88’ la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi, in gol Ikoné.

