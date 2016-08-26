Jovetic alla Fiorentina, la società viola paga tutto l'ingaggio e ha l'obbligo di riscatto a giugno

Emergono i dettagli dell'accordo tra Fiorentina e Inter per il passaggio di Stevan Jovetic in maglia viola

Secondo quanto riportato da Sportitalia c'è l'accordo totale tra Fiorentina e Inter per il passaggio di Stevan Jovetic in maglia viola dopo tre anni dopo il suo passaggio al Manchester City. Grande sacrificio della società viola per riportare il talento montenegrino a Firenze, dato che la Fiorentina pagherà tutto l'ingaggio del calciatore pari a tre milioni e mezzo anni. Alla Fiorentina passa anche l'obbligo di riscatto con il club inglese di 15 milioni di euro il prossimo giugno. Accordo totale tra i due club, il Manchester City ha dato il suo benestare all'operazione, Stevan Jovetic torna a giocare nella Fiorentina. Lunedì potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.