José Mauri: "Parlai anche con la Fiorentina ma il progetto del Milan mi convinse. Parlare di mio fallimento..."

Queste le parole rilasciate da José Mauri a Gianlucadimarzio.com sulla sua esperienza in Italia, ed in particolar modo al Milan: “Mi volevano tutti - racconta José -,parlai con la Juve, con la Roma, c...

Queste le parole rilasciate da José Mauri a Gianlucadimarzio.com sulla sua esperienza in Italia, ed in particolar modo al Milan: “Mi volevano tutti - racconta José -,parlai con la Juve, con la Roma, con la Fiorentina. Per come si presentò, però, il Milan sembrava di gran lunga la scelta migliore che potessi fare”. Sembrava, appunto. Ma forse Mauri si sbagliava: “Rifarei la stessa scelta, i rossoneri mi offrivano un ruolo da protagonista e parlavano con convinzione di un progetto-giovani per tornare gloriosi. Ma alla fine...”. Alla fine, José Mauri, quattro estati più tardi, è rimasto senza contratto. “Ad essere sincero, se guardo indietro non vedo la mia carriera come un flop inspiegabile. Parlare della mia esperienza al Milan come di un fallimento non sarebbe corretto. Non sarebbe giusto per me, nemmeno per Bertolacci, Conti e decine di altri giovani passati da San Siro negli ultimi anni”. Romagnoli ce l’ha fatta, tutti gli altri no. “È fallito Mauri oppure il progetto del Milan?”, riflette José.