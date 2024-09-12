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Jorko Ikone annuncia su Instagram che sta per diventare padre: "Baby Zaïon coming soon!"

L'esterno francese diventerà padre e come nel suo stile ha voluto girare un set fotografico con la compagna in vista del lieto evento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 23:40
Jorko Ikone annuncia su Instagram che sta per diventare padre: "Baby Zaïon coming soon!" -
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L'esterno francese della Fiorentina Jonathan Ikoné e la sua compagna hanno voluto condividere sui social la gioia di diventare presto genitori di un bambino.

Lo hanno fatto in modo decisamente particolare con un servizio fotografico dedicato. In particolare uno scatto con una pagina di giornale dal titolo eloquente “Baby Zaïon coming soon!” a coprire i loro volti.

 

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