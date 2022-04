Jonathan ci ripensa: “Rifiutai la Fiorentina per andare all’Inter, ripensandoci sarei andato a Firenze”

Ai microfoni di ESPN ha parlato l’ex terzino dell’Inter Jonathan. Queste le sue parole:

“Avevo la possibilità di andare alla Fiorentina, ma alla fine ho scelto l’Inter, perché all’epoca erano i campioni in carica della Champions. Chi è che non vuole giocare coi campioni d’Europa? Ma il fatto di essere campioni di tutto ha creato un certo rilassamento. Ripensandoci, credo che sarei andato alla Fiorentina, perché lì avrei avuto più spazio per giocare. Ma dico che non me ne pento”

