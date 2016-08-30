Jojo a Firenze domenica. Corvino ora con Ramadani: ha i soldi per il riscatto

Stevan Jovetic era a Firenze già domenica scorsa, ma poi la situazione è rapidamente cambiata. Enzo Margiotta, conduttore di "Amala", fa il punto sulla situazione Jovetic a poche ore dal gong di chius...

Stevan Jovetic era a Firenze già domenica scorsa, ma poi la situazione è rapidamente cambiata. Enzo Margiotta, conduttore di "Amala", fa il punto sulla situazione Jovetic a poche ore dal gong di chiusura del mercato, rivelando anche questo retroscena. "Non è un problema di ingaggio, la Fiorentina ha cambiato le carte in tavola, non volendo più garantire il riscatto. Se i Viola non tornano sui propri passi, cioè all'accordo che avevano con l'Inter venerdì scorso, il giocatore resterà a Milano. su questo l'Inter è irremovibile".

Nel frattempo, proprio in questi istanti, Ramadani (procuratore del giocatore) sta parlando con Pantaleo Corvino: la sensazione è che l'affare si chiuderà. Sarebbe stato proprio Corvino a chiamare Ramadani perché, con i soldi di Alonso, adesso i viola possono garantire il riscatto tra un anno di JoJo.