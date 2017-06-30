"Jojo, Cuadrado, Alonso, Savic e ora Borja, Berna, Kalinic, lasciati per colpa nostra!? Diego, l’unico progetto mettere soldi nel cassetto”
Nella notte altro striscione al Franchi contro la società. Nel mirino le cessioni passate e quelle che stanno per avvenire
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 02:14
Da qualche minuto fuori dal Franchi è apparso uno striscione eloquente indirizzato a Diego Della Valle:
“Jojo, Cuadrado, Alonso, Savic e ora Borja Valero, Berna, Kalinic, lasciati per colpa nostra!? Diego, l’unico progetto mettere soldi nel cassetto”