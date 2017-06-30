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"Jojo, Cuadrado, Alonso, Savic e ora Borja, Berna, Kalinic, lasciati per colpa nostra!? Diego, l’unico progetto mettere soldi nel cassetto”

Nella notte altro striscione al Franchi contro la società. Nel mirino le cessioni passate e quelle che stanno per avvenire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 02:14
"Jojo, Cuadrado, Alonso, Savic e ora Borja, Berna, Kalinic, lasciati per colpa nostra!? Diego, l’unico progetto mettere soldi nel cassetto” -
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Da qualche minuto fuori dal Franchi è apparso uno striscione eloquente indirizzato a Diego Della Valle:

“Jojo, Cuadrado, Alonso, Savic e ora Borja Valero, Berna, Kalinic, lasciati per colpa nostra!? Diego, l’unico progetto mettere soldi nel cassetto”

Striscione fuori dal Franchi

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