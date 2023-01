Joe Barone spegne tutte le voci: “Nico Gonzalez e Amrabat non sono in vendita, punto e basta”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore generale, Joe Barone, ha così parlato a pochi minuti dall’inizio di Roma–Fiorentina: “Questa sera sarà una grande partita, tutti ci guarderanno. Sarà un’opportunità di giocare una partita importante. Jovic? Ha bisogno di tranquillità e fiducia, questo vale per tutti”. E su Amrabat e Nico Gonzalez: “Abbiamo programmato tutta la stagione. Sia Nico che Amrabat non sono in vendita, lo confermo per la seconda volta. Punto e basta. Non parte dal 1′ perché sta recuperando. Si sta allenando bene, siamo contenti del suo progresso”.