Joe Barone al sindaco di Scandicci: "Ci dovete aiutare tutti". Ecco la conversazione al Franchi domenica

Il Sindaco di Scandicci appena rieletto Sandro Fallani ha raccontato il breve scambio di battute che ha avuto con Joe Barone - braccio destro di Rocco Commisso - allo stadio per Fiorentina-Genoa: “Ho...

Il Sindaco di Scandicci appena rieletto Sandro Fallani ha raccontato il breve scambio di battute che ha avuto con Joe Barone - braccio destro di Rocco Commisso - allo stadio per Fiorentina-Genoa: “Ho provato a interloquire in un inglese stentato ma lui mi ha risposto in italiano, lo parla perfettamente. Gli ho chiesto perché fosse lì, lui mi ha detto che era a vedere la partita. Ma sarà lei il nuovo presidente, gli ho chiesto. Ci dovete aiutare tutti, è stata la sua risposta”.

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