Jimenez illude la Fiorentina che crolla nel recupero! L’Inter la ribalta e vince 2-1

Un rigore al 95’ taglia le gambe alla Fiorentina andata in vantaggio grazie ad una sassata dalla distanza di Jimenez

Ottava giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 12:30, a San Siro è ospite dell'Inter di Cristian Chivu. La viola dopo il ko casalingo contro il Como di Fabregas, cerca di strappare punti preziosi ai nerazzurri.



Nella Fiorentina ancora assente Arthur Atta, il francese è sempre alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come sottolineato dal mister tornerà solo quando sarà al 100%. Servirà dunque pazienza. Non convocato neanche Luca Ranieri, che sta cercando di recuperare da un infortunio. Non al meglio invece Oulaï.

PRIMO TEMPO. A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 3’ prima iniziativa dell’Inter. Mkhitaryan crossa di esterno destro, attenta la difesa viola al centro che sventa la minaccia spedendo la palla in corner. Al 12’ Ndour calcia dalla distanza, palla smorzata dalla deviazione di un difensore nerazzurro. Al 15’ Fagioli si addormenta e Barella ruba palla alla Fiorentina, il capitano dell’Inter calcia, conclusione centrale che non impensierisce De Gea. Al 21’ occasione per i padroni di casa. Calhanoglu batte il calcio d’angolo, Carlos Augusto prende il tempo su Valdepenas e colpisce il pallone di testa, chance che si spegne sul fondo. Al 27’ l’occasione per l’Inter si presenta sui piedi di Diouf che trova la potenza ma non la precisione, pallone che finisce in curva. Al 32’ conclusione debole di Pio Esposito deviata da Brescianini. Al 35’ doppio passo di Thuram e rasoiata, De Gea toglie il pallone dalla porta con la punta del piede destro, angolo per i nerazzurri. Al 36’ grande occasione per l’Inter! Pio Esposito svetta di testa, De Gea si supera e salva la Fiorentina! Poi la palla finisce sul sinistro di Carlos Augusto, si immola Brescianini ma c’è l’offside di Bastoni. Partita che si accende in questi ultimi dieci minuti del primo tempo. Al 38’ sassata di Valdepenas, si immola con il corpo Barella. Al 44’ diagonale di Thuram, De Gea chiude, non arriva il tap-in di Carlos Augusto. Poi altra occasione nerazzurra con la conclusione di Barella dalla distanza. Al 45’ Mariani manda tutti negli spogliatoi, Inter-Fiorentina ferma sullo 0-0.

SECONDO TEMPO. Inizia la ripresa, il primo possesso è dell’Inter. Al 49’ il primo squillo è dell’Inter, Carlos Augusto mette dentro, Thuram prova il colpo con l’esterno, palla sul fondo. Al 50’ resta a terra Pongracic per infortunio, dolore accusato al bicipite femorale destro, al suo posto entra Viery. Al 53’ Mastantuono dà il pallone dentro l’area a Pellegrino che impiega troppo tempo per concludere e viene rimontato da tre giocatori nerazzurri. Al 54’ Mkhitaryan conclude dalla distanza, palla che si spegne sul fondo. Al 56’ Inter vicina all’1-0. Palla rasoterra di Carlos Augusto, Thuram calcia, De Gea salva nuovamente la Fiorentina. Al 59’ destro di Diouf sull’esterno della rete. L’Inter ha alzato i giri del motore, la Fiorentina cerca di stringere i denti per difendersi. Al 60’ resta a terra Jimenez dopo lo scontro con Bastoni. Al 62’ Fagioli perde una palla banale, tiro troppo strozzato di Diouf. Al 64’ primo cambio Inter, Bonny in, Esposito out. Al 64’ una buona azione della viola viene sprecata dalla lentezza di Pellegrino. Al 65’ Jimenez da paura, lo fa bellissimo! Sassata del 20 viola sul primo palo! Sorpreso Provedel. Al 66’ Bonny tira debolmente tra le braccia di De Gea. Al 67’ l’Inter recupera un pallone alto, Viery cerca l’impatto in area di rigore su Thuram, Mariani inizialmente sembra indicare il dischetto per un intervento che pare netto ma alla fine decide di far continuare il gioco. Al 70’ giallo per Viery. Al 71’ Carlos Augusto prolunga la traiettoria della punizione di Calhanoglu e scheggia la traversa. Al 71’ esterno alto di Calhanoglu. Al 72’ leggerezza di Jimenez, occasione per l’Inter! Salva tutto Fagioli. Al 73’ altra traversa presa da Carlos Augusto. Al 74’ altra palla gol per l’Inter con Akanji. Al 74’ sinistro di Mastantuono deviato che finisce tra le braccia di Provedel. Al 75’ doppio cambio Fiorentina, fuori Mastantuono e Jimenez, dentro Dodò e Gnonto. Al 78’ fuori Mkhitaryan, Bastoni e Calhanoglu, dentro Sucic, Zielinski e Dimarco. Al 79’ Fiorentina vicina al 2-0. Gnonto si accentra e calcia, Provedel si distende e spedisce palla in angolo. All’82’ doppio cambio Fiorentina, dentro Joao Mario e Beto, fuori Pellegrino e Njie. All’85’ fuori Barella, dentro Lavelli. All’88’ da buona posizione Thuram spreca una ghiotta occasione per il pareggio. All’89’ Sucic calcia da buona posizione ma trova l’opposizione di De Gea, autore di un’ottima partita. Sono 6’ i minuti di recupero. Al 91’ Thuram la mette all’angolino, è 1-1 a San Siro. Al 95' trattenuta di Valdepenas su Thuram, Mariani non ha dubbi è calcio di rigore per l'Inter. Giallo per il terzino spagnolo. Al 96' Zielinski dal dischetto la ribalta. L'Inter segna il 2-1 e completa la rimonta, Fiorentina al tappeto. Al 101' arriva il triplice fischio di De Gea. Ammonito Mastantuono a fine gara.