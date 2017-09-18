Jens Odgaard incanta con l'Inter, in passato la Fiorentina era stata vicina a prenderlo

Il retroscena della Gazzetta dello Sport, Jens Odgaard attaccante classe 99 danese prima di andare all'Inter poteva essere viola

Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99, è stato il grande protagonista della vittoria dell’Inter nel derby Primavera contro il Milan siglando una tripletta. L’anno scorso il Guardian l’ha inserito tra i 50 talenti più interessanti al mondo, con la Fiorentina che ha provato in passato a bruciare la concorrenza contattando il Lyngby senza però trovare l’accordo facendosi così superare dai nerazzurri. Sulla punta c’erano anche la Roma e il Borussia Dortmund.

La Gazzetta dello Sport