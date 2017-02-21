Jardim è più di un'idea per il dopo Sousa. Può essere l'uomo giusto per la nuova Fiorentina?

L'allenatore portoghese sta guidando con successo il Monaco al primo posto in Ligue 1

L'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina sembra ormai giunta al capolinea ed ecco che, puntualmente, si scatena il toto allenatore per individuare il nome del suo successore. Sebbene i nomi più caldi al momento restino comunque quelli di Maurizio Sarri, attualmente sulla panchina del Napoli ma stando alle indiscrezioni ormai in rotta con il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, e di Marco Giampaolo, che tuttavia ha tempestivamente smentito di aver avuto contatti con altre squadre, la nuova pista che sta prendendo corpo in queste ore è quella che porta a Leonardo Jardim.

Il portoghese classe '74 è dal 2014 è alla guida del Monaco che, almeno per ora, sta conducendo con successo al primo posto nl Ligue 1. Prima dell'approdo nel Principato ha maturato esperienze in patria, con Camacha, Chaves, Beira Mar e Sporting Braga, ed in Grecia, con Sporting Lisbona e Olympiakos.