Jacopo, la Fiorentina invita allo stadio il bambino ed i suoi amici ai quali decise di donare giocattoli

Jacopo sarà allo stadio per Fiorentina-Salernitana

«Non è descrivibile la felicità di Jacopo dopo questo traguardo, quando ha letto la risposta della Fiorentina non riusciva a crederci». A parlare è nuovamente Nicoletta Corradini, mamma del piccolo Jacopo Amberti, diventato ormai celebre grazie alla sua ’finestra’. Nel luglio 2021, infatti, il bambino si era reso protagonista del bellissimo gesto di regalare giocattoli ai suoi coetanei più in difficoltà, semplicemente lasciandoli sul davanzale con un cartello «prendeteli, sono gratis». Da quel gesto innocente e fortissimo, la catena di solidarietà che si è attivata è stata enorme, arrivando a diventare una vera e propria associazione e unendo sempre più territori fiorentini, con quasi 20 «finestre» aperte. Giocattoli, ma anche materiale scolastico, vestiti e aiuti economici per tutte le famiglie in difficoltà, sempre con il sorriso sulle labbra e il piccolo Jacopo in prima fila. Esempio lampante quando si incaricò personalmente di accogliere i bambini ucraini in fuga dalla guerra, aprendo una finestra temporanea al centro di prima accoglienza.

Stavolta è riuscito a regalare ai suoi piccoli amici un’altra serata che sarà certamente indimenticabile. Nelle scorse settimane, infatti, Jacopo aveva espresso il sogno di portare alcuni dei suoi amichetti seguiti dall’associazione allo stadio Franchi a vedere la Fiorentina, e la società viola non si è certo tirata indietro. «Jacopo aveva questo sogno, portare alcuni dei bambini che seguiamo a vedere la sua squadra del cuore, la Fiorentina, allo stadio – continua mamma Nicoletta -. Dopo che ha fatto questa richiesta, la società si è attivata subito, e nemmeno in 48ore ci ha risposto positivamente. Jacopo era al settimo cielo, è difficile descrivere quanto fosse felice. Si è sentito adottato, in tutti i sensi, dalla sua squadra, quella per cui ha sempre tifato ed è sempre stato appassionato. Un vero e proprio sogno, e per questo voglio ringraziare la società che è stata gentilissima e ha reso possibile tutto questo. E di più, la Fiorentina ci ha regalato materiale e giochi per le finestre, un gesto bellissimo». E ormai manca poco, visto che la Fiorentina ha deciso di aprire le porte della tribuna autorità a 5 piccoli tifosi nell’ultima sfida prima della sosta invernale. I bambini, insieme ai loro genitori, saranno infatti al Franchi per la gara di mercoledì 9 novembre, contro la Salernitana, l’ultima in casa del 2022 per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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