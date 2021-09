Italiano vs Spalletti: domenica sfida tra chi allena la Fiorentina e chi ha il cuore viola

Luciano Spalletti ha un pezzo di cuore viola ma siede sulla panchina del Napoli, ed i gigliati sono il suo prossimo avversario. In comune però Spalletti ed Italiano hanno il look, l’ambizione ma anche la stessa grinta. La differenza è l’esperienza, Italiano conta solo 44 panchine in A. Le idee dei due mister però son chiare. La Fiorentina ha cercato più volte Spalletti, ma lui avrebbe davvero accettato la sfida rilancio dei viola? Lo scrive La Nazione.

