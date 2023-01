Italiano: “Vogliamo riscattarci dopo Roma. Kouamé al posto di Jovic per scelta tattica”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così presentato la sfida contro il Torino: “Cambia la classifica ma poco per tutte le squadre dietro che cercano di recuperare. Oggi termina il girone d’andata, cercheremo di sfruttare il fattore campo e rifarci dopo la sconfitta di Roma per guadagnare terreno”.

Poi ha spiegato la scelta di Kouamé al centro dell’attacco al posto di Jovic: “Torino è aggressivo, vince duelli sulle partite. Sa attaccare la profondità e legare bene il gioco: è una scelta tattica. Speriamo di indovinarla”.

Infine, ha così risposto alla domanda su come si può battere il Torino: “Non consegnandogli palloni facili, essendo puliti sul piano tecnico. Dobbiamo approfittare delle occasioni che ci saranno, possiamo fargli male”.