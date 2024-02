Italiano: “Vogliamo ripetere la prestazione fatta col Frosinone. Messaggio? Cerchiamo sempre la vittoria”

Ancora pochi minuti e poi sarà Fiorentina-Lazio. In vista del match del “Franchi”, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo lavorato secondo me molto bene in settimana cercando il fatto che con la Lazio non siamo mai riusciti ad ottenere la Lazio ma soprattutto per cercare di rimanere agganciati a chi abbiamo davanti. Obiettivo? Intanto torniamo a giocare in casa. L’ultima partita l’abbiamo approcciata e disputata bene. Dobbiamo sfruttare la carica che ci danno i nostri tifosi e tornare a fare quello che sappiamo fare. L’obiettivo è riproporre quella prestazione”.

Sulla condizione della rosa: “E’ normale che volevamo continuare come abbiamo chiuso il 2023. Un po’ ci abbiamo messo del nostro con delle disattenzioni che non dobbiamo commettere però abbiamo tutto il tempo per rimediare. Stiamo iniziando ad alzare i minuti ad alcuni giocatori importanti che possono fare la differenza”.

Infine: “Il messaggio è che cerchiamo sempre di arrivare alla vittoria. E’ sempre stato questo. I ragazzi li ho visti bene e oggi cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo provato”.

FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA CENTROCAMPISTA, CI SONO NICO, BELOTTI E BELTRAN