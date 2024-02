FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA CENTROCAMPISTA, CI SONO NICO, BELOTTI E BELTRAN

Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Vincenzo Italiano deve fare a meno di Martinez Quarta, che in mattinata è stato portato all’ospedale di Careggi per alcuni dolori addominali. Fuori anche Christensen per infortunio oltre ai lungo degenti Dodò e Castrovilli. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Beltran, Nico Gonzalez, Sottil, Belotti

