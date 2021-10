Italiano, un maestro vincente: portare questa Fiorentina in Europa sarebbe come vincere lo Scudetto

L’indole di Vincenzo Italiano è indubbiamente vincente, pur non avendo mai alzato nessun trofeo. Quelli come lui conoscono la strada per il successo, il lavoro, lo inseguono e lo pretendono. Ottenere una promozione e poi la salvezza con la squadra più povera d’Italia almeno vale come uno scudetto. Lo stesso dunque portare questa Fiorentina in Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

