Italiano teme la Fiorentina stessa, domani vietato sbagliare. Un big per reparto sarà la chiave 

Domani vietato sbagliare. Il pericolo, più che altro, è la Fiorentina stessa che non può e non deve avere cali di attenzione. Italiano lo sa bene e ha insistito proprio sotto questo aspetto. Gli uomini chiave saranno, uno per reparto, Milenkovic, Bonaventura e Gonzalez. Tutti per motivi diversi tra loro e facilmente intuibili. Il centralone serbo per riscattare un campionato altalenante; Jack per lasciare ancora il segno e Nico per riprendersi il ruolo da protagonista all’interno di una stagione iniziata bene e che ha vissuto momenti non irresistibili. Per non parlare del portiere, con Terracciano titolare, ma con la voglia e la necessità di riscattare la mezza incertezza di giovedì sera. Se non ora, quando? Lo scrive La Nazione.