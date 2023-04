Italiano: “Svolta a Verona, adesso concreti davanti e solidi dietro. Ora ripartiamo subito per un mese di fuoco”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 a San Siro contro l’Inter: “Noi ci siamo dati l’obiettivo di risalire posizioni, prima di Verona. In campionato stiamo rispondendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie. Oggi partite ricca di occasioni, abbiamo vinto noi con un episodi. Merito ai ragazzi e alla loro striscia di vittoria. Ci siamo tolti da una brutta posizione di classifica”.

Poi ha proseguito parlando della scolta nella stagione viola: “Svolta? Verona, una partita fondamentale. Ho visto qualcosa di diverso e abbiamo ottenuto fiducia. Poi lì davanti abbiamo iniziato a fare gol. Adesso siamo concreti e solidi dietro”.

Nell’intervento del mister c’è spazio anche per Bonaventura: “Contro determinati sistemi lo sfruttiamo in quella zona di campo e quando ci sono spazi può attaccare. Poi senza palla ha grande sacrifico. Nell’ultimo quarto d’ora ho messo un uomo in più nel mezzo. Bravo anche Ranieri” E su Castrovilli: ” Sapevo che dal punto di vista fisico sarebbe andato in difficoltà e volevo testarlo. Pian pianino sta ritornando”

Infine: Il gruppo? Si sta male quando non arrivano i risultati e arrivano solo fischi. Sono felice che insieme ai ragazzi abbiamo trovato la ricetta per essere felici. Pagherò una cena visto che è la mia prima vittoria a San Siro. Adesso ripartiamo subito, in mese di fuoco”.