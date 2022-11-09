Italiano: "Superato un periodo non bello. Domenica col Milan per chiudere nel migliore dei modi"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato il successo per 2-1 ottenuto in casa contro la Salernitana: "Nell'urlo a fine partita c'è tutta la...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così commentato il successo per 2-1 ottenuto in casa contro la Salernitana: "Nell'urlo a fine partita c'è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello, dove non mi piaceva vedere i ragazzi sempre a testa bassa e perdere alcune partite in un certo modo. Oggi invece volevano portare a casa la vittoria e l'hanno fatto. Ci tenevamo a tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Penso che sia stata una prestazione di grandissimo livello, creando tanto e concedendo poco".

CAMBIO RENDIMENTO "Cosa ha inciso nel cambio di rendimento? Il lavoro che si fa in settimana, di campo, tattico, strategico e tecnico. Però quando si va in campo la domenica bisogna avere quel furore che serve per battere gli avversari. Ci mancava quel pizzico di voglia e l'abbiamo messa sia in Conference che in campionato. Abbiamo fatto un calcio più verticale e tutto questo ci ha permesso di ottenere le vittorie di quest'ultimo periodo. Sono contento per aver superato un periodo che non ci ha fatto vivere bene".

ESULTANZA JOVIC "I ragazzi stavano soffrendo per un periodo in cui fai prestazioni e non vinci. Le reazioni dei ragazzi ai gol e di chi ci tiene a venire fuori da questo momento. Tutti hanno voglia di rimediare quel periodo, ma non dobbiamo fermarci. Domenica giocheremo contro un Milan stellare e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi. Bene i tre punti, ma testa a domenica".

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