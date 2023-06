Italiano: “Stagione esaltante, finale meritata. West Ham forte, ma dobbiamo pensare a noi stessi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato in vista della finale di Conference League in programma il 7 giugno contro il West Ham: “Arriviamo dopo una stagione esaltante, dopo un cammino dove abbiamo meritato di avere la possibilità di giocarci questo trofeo, consapevoli della nostra forza. Sapendo anche che in una finale qualsiasi errore o dettaglio può fare la differenza. Vogliamo regalare questa gioia al nostro pubblico”.

Poi si è soffermato a parlare degli Hammers: “In campionato non ha fatto benissimo ma è una rosa molto competitiva con giocatori di primissimo livello, con un allenatore capace. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e essere liberi di testa”.