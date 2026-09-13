Italiano si gode l'affetto dei tifosi del Besiktas: coro congiunto dopo la terza vittoria di fila
Il tecnico ex Fiorentina festeggia sotto la curva insieme ai sostenitori dopo il terzo successo consecutivo
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2026 20:58
Continua la marcia del Beşiktas guidato da Vincenzo Italiano in Super Lig. Grazie al terzo successo consecutivo conquistato venerdì contro l'Erzurumspor, i bianconeri avevano momentaneamente scavalcato il Galatasaray in vetta, che ha poi vinto contro il Kocaelispor portandosi a +1. A fine gara, i sostenitori delle Aquile Nere hanno celebrato il bel momento vissuto intonando un coro per l'allenatore ex Fiorentina, che si è recato sotto la curva per festeggiare.