Italiano si gode l'affetto dei tifosi del Besiktas: coro congiunto dopo la terza vittoria di fila

Il tecnico ex Fiorentina festeggia sotto la curva insieme ai sostenitori dopo il terzo successo consecutivo

Continua la marcia del Beşiktas guidato da Vincenzo Italiano in Super Lig. Grazie al terzo successo consecutivo conquistato venerdì contro l'Erzurumspor, i bianconeri avevano momentaneamente scavalcato il Galatasaray in vetta, che ha poi vinto contro il Kocaelispor portandosi a +1. A fine gara, i sostenitori delle Aquile Nere hanno celebrato il bel momento vissuto intonando un coro per l'allenatore ex Fiorentina, che si è recato sotto la curva per festeggiare.