Italiano: “Sconfitta che ci penalizza, giusto il pari. Ci gira male, dispiace non trovare continuità”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta così ai microfoni di DAZN la seconda sconfitta consecutiva in casa dei viola, contro il Bologna: “Non abbiamo fatto una gara brutta, molto peggio col Torino quando abbiamo perso in campionato. La sconfitta forse ci penalizza troppo però dovevamo fare molto di più nel secondo tempo, ancora una volta non riusciamo a trovare il guizzo almeno per pareggiarla. Eravamo reduci da una vittoria in coppa, siamo partiti benino. Penso che alla fine il pari ci potesse stare”. Poi ha proseguito: “In campionato non riusciamo a trovare la continuità che cerchiamo, avevo messo in guardia i ragazzi. Abbiamo approcciato bene ma abbiamo marcato male sui corner, in campionato ci gira male. Potevamo ottenere di più in queste ultime partite, in questo momento dobbiamo cercare di non abbatterci trovando il lato positivo”.

BREKALO “Era giusto metterlo dentro, è arrivato da pochi giorni ma è un ragazzo intelligente che ha qualità. Ci può dare qualcosa di diverso in termini di opzioni davanti, mi dispiace perché il suo esordio è condito da una sconfitta ma ci può dare tanto”.

IGOR “Quello di Igor è un giallo che mi ha costretto a cambiarlo, era troppo pericoloso visto che dovevamo rischiare. In rosa abbiamo giocatori che possono fare bene, le rotazioni funzionano. Dispiace per oggi perché non riusciamo a trovare continuità”.

JUVENTUS “Ormai abbiamo dimostrato di essere capaci di fare tutto: grandi partite contro squadre blasonate e altre meno. Andremo a giocarcela a viso aperto con la Juve e poi ci aspetta un tour de force con partite nelle quali il risultato conta tanto”.