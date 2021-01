Queste le dichiarazioni di mister Italiano dello Spezia dopo la sconfitta contro l’Udinese sul centrocampista, Riccardo Saponara in prestito dalla Fiorentina:

“Non dovevamo ritornare in parità numerica, perché sono convinto che nel finale con l’uomo in più potevamo trovare il guizzo vincente, soprattutto da un calciatore come lui che è entrato per quello, per cercare di creare superiorità, per saltare l’avversario. L’Udinese è una squadra difficile da affrontare sotto questo punto di vista. Peccato, Saponara ha commesso un’ingenuità sul secondo giallo e poi si è complicato tutto”

Fonte: Tuttomercatoweb

