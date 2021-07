Italiano riparte dal 4-3-3: punta su Quarta, Amrabat, Castrovilli, Vlahovic e Gonzalez

Italiano riparte dal 4-3-3. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Dragowski. In difesa si ripartire da Quarta. Ci saranno Biraghi e Ranieri a sinistra, così come a destra Venuti. Amrabat punto fermo, così come Castrovilli. Bonaventura poi dovrebbe rimanere, mentre se dovesse arrivare una buona offerta, Pulgar potrebbe fare le valigie. Oltre alla permanenza di Duncan e al ritorno di Benassi, potrebbe riguardare Saponara la novità. In attacco Vlahovic. Dal nuovo acquisto Nicolas Gonzalez al ritorno di Sottil. Lo scrive Repubblica.

