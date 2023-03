Italiano: “Ranieri a sinistra. Terracciano recuperato, ma complimenti a Sirigu. Jovic? Tutto programmato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così presentato la sfida di domani in Turchia contro il Sivasspor, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: “Quando hai certe aspettative l’appuntamento diventa importante. C’è da salvaguardare il risultato dell’andata dando il massimo, il campo dirà se siamo stati bravi in queste due partite. Siamo concentrati e speriamo di dare battaglia come giovedì scorso”.

Poi ha proseguito parlando dei dubbi di formazione, da Jovic a Terracciano: “Sapevamo degli impegni di Jovic, era tutto programmato. Tra stasera e domani si aggregherà alla squadra. Per quanto riguarda il portiere, invece, Terracciano sembra recuperato. Ne approfitto per fare i complimenti a Sirigu per come si è fatto trovare pronto. Da questo punto di vista sono sereno. Al di là di chi giocherà, ci vorrà lo spirito da squadra di valore. Ci sarà da affrontare una squadra diversa da quella dell’andata e servirà una prestazione di livello“.

Italiano è tornato a parlare della concretezza, un tema caldo della stagione della Fiorentina: “Abbiamo rivisto quanto prodotto nella gara d’andata e come potevamo concretizzare diversamente. Anche domani cercheremo un bel po’ di situazioni dalle quali trarre vantaggio. Mi auguro che i ragazzi abbiano capito che serve arrivare sotto porta coi tempi giusti per risolvere ogni situazione correttamente. Sono convinto che andremo a proporre qualcosa di diverso”.

Spazio anche alle difficoltà logistica della trasferta a Sivas: “Abbiamo anticipato l’arrivo a Sivas rispetto ai programmi di altre trasferte, soprattutto per il fuso orario, per testare il terreno di gioco e prendere confidenza con lo stadio. Siamo pronti per una prestazione di grande livello e in questo momento vedo una squadra che sta bene, ragazzi che riescono ad esprimersi diversamente rispetto a un mese fa. Questo è dovuto alla crescita individuale di molti e, siccome non manca molto, spero di vederli proporre questo tipo di prestazione fino alla fine della stagione. C’è grande armonia nello spogliatoio, tutto pesa meno. Questo stato d’animo fa la differenza”.

Italiano si è soffermato a parlare anche della crescita della squadra: “Tanto, anche nel concedere meno gol agli avversari. Sono contento che tutti ci aiutiamo e ci sacrifichiamo. Spesso abbiamo subito dei gol in maniera ingenua, invece ora riusciamo a metterci sempre una pezza. E’ così che si vincono le partite”.

Infine, Italiano ha dichiarato chi sostituirà Cristiano Biraghi e Aleksa Terzic sulla sinistra: “Sarà Ranieri a sostituirli, ho grande fiducia in lui perché ha sempre lavorato bene. E’ a suo agio in quella zona di campo, l’attenzione è una delle sue caratteristiche migliori. Sono certo che farà la prestazione”.